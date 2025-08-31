Derrota con matices

Derrota de Osasuna en Cornellá contra el Espanyol por 1-0.

Segunda derrota de la temporada de un Osasuna que no mostró la cara del pasado domingo en El Sadar. El entrenador local, Manolo González, había reconocido en público que lo más importante que había pedido a sus futbolistas era que igualaran la intensidad de Osasuna para tener opciones de ganar el partido, y no solo igualaron esa intensidad sino que la superaron. Los primeros 20 minutos fueron de total dominio local e incertidumbre rojilla.

Curiosamente, un contragolpe montado de la nada por Víctor Muñoz y rematado de forma algo inocente por Budimir fue un toque de atención para el Espanyol y cortó su arreón inicial. Ahí mejoró Osasuna que pudo marcar al filo del descanso con un remate de Moncayola al larguero que botó después en la línea de gol.

Marcó sin embargo el Espanyol tras el descanso con gol de Carlos Romero y la obligación mejoró a un Osasuna que atacó con algo de precipitación. El VAR no llamó al árbitro para que revisara un claro penalty sobre Víctor y Catena falló lo infallable a medio metro del gol dando el balón al portero. 1-0 con mal arbitraje del debutante Sesma Espinosa, que dejó de señalar claras infracciones y debió mostrar tarjetas amarillas muy claras por agarrones persistentes, faltas o reiteración a futbolistas del Espanyol.

Llega ahora el parón de liga con 3 puntos de 9 en el casillero y tarea por hacer para Lisci y su cuerpo técnico.