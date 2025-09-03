David García: "Por nombres tenemos muy buena plantilla, ahora hay que hacer equipo"

David García cumplirá 40 años en diciembre. Esta es su 27ª temporada en la máxima categoría del Fútbol Sala nacional y su 14ª en el equipo de Tudela. Es la voz más autorizada para hablar del Ribera Navarra, de su trayectoria y de cómo ha cambiado el fútbol sala en las últimas tres décadas. En esta entrevista explica que ahora prima más la defensa y no cometer errores que el ataque, que debe ser ordenado, y eso va de la mano con el jugador tipo, que ya no es tan mágico e imprevisible. Las tácticas están muy estudiadas y quizá falte ese jugador que sabe leer el partido en la pista y romper el encuentro con su atrevimiento y calidad.

Él también ha cambiado, claro. Le cuesta más recuperar el cuerpo aunque siempre llegue a tope a los partidos, y suple la velocidad con colocación y experiencia. Por eso sigue siendo el capitán, labor que reconoce le tocó hacer el año pasado en una temporada muy extraña, con cambios de entrenador, dimisión de uno de ellos y con "Kapu" como el interino que al final se quedó para ayudar a salvar al equipo. Con él en el banquillo empezaron las victorias y sin él Ribera Navarra volvía a caer en el abismo. David lo explica: "Hice ver a todos que al final los jugadores y entrenadores pasamos pero se queda el club, y nos debemos al club y a los colores". Color, por cierto, que este año volverá a ser naranja, recuperando la imagen más reconocible y emblemática del Ribera.

La Liga empieza este domingo en casa contra Santa Coloma, y David considera que la plantilla de este año por nombres es muy buena "pero ahora hay que hacer equipo". En esas están con un nuevo técnico en el banquillo, Daniel Ibañes, que les aporta "experiencia, porque él ha sido también jugador", dice el capitán. A las 17:00 horas en Tudela arranca la Liga Nacional de Fútbol Sala en su temporada 2025-2026.