Daniel Ibañes: "Tengo que dar con la tecla para que el equipo compita"

Daniel Ibañes tiene una amplia experiencia como jugador y entrenador de fútbol sala. Llegó a Tudela con la intención de sacar el máximo rendimiento a una plantilla de jugadores con calidad, y en ello sigue. Lo que nadie preveía es que la dinámica peligrosa de estar en puestos de descenso durante la temporada iba a continuar.

El propio técnico cree que el pasado puede estar afectando al presente de un equipo al que le cuesta competir en el sentido más amplio de la palabra: le falta ser un equipo conjuntado y defender con determinación para desde ahí construir en ataque y evitar que se escapen partidos que logra tener a su favor.

Daniel Ibañes hace un análisis sincero en esta entrevista en Radioestadio Navarra de la situación del equipo, destacando que cuenta con el compromiso del vestuario y que no tiene ninguna queja de la implicación de los jugadores. Del mismo modo tiene la confianza del Presidente del Club, Ramón Lázaro, y de la Junta Directiva para sacar el proyecto adelante. Reconoce que es duro para todos estar de nuevo peleando por evitar el descenso cuando la idea inicial era otra, pero confía en lograr dos victorias consecutivas que supongan un punto de inflexión y saquen al equipo de la zona de abajo de la tabla.