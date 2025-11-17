Las cuentas de Osasuna, a examen

En esta edición de "Caliente Caliente" Santiago Zuza, Director del Departamento de Comunicación del Club Atlético Osasuna, y Joaquín Canalejo, ex presidente de la Comisión de Control Económico de la entidad, analizan el estado financiero de Osasuna y el presupuesto de la próxima temporada, así como la dinámica de funcionamiento de La Liga y el rumbo que han tomado las Sociedades Anónimas Deportivas contra las que compite Osasuna no solo en lo deportivo sino también en lo económico.

En la tertulia se plantean cuestiones cómo qué pasará en los próximos ejercicios económicos de Osasuna si no se produce una venta de un jugador importante, toda vez que los dos últimos años ha habido un ligero beneficio a pesar de traspasos históricos de casi 10 y 12 millones de euros respectivamente. También se pregunta cómo va a afrontar el club el pago de los 14 millones de euros que restan de inversión prevista en el desarrollo del nuevo Tajonar, y qué armas tiene Osasuna para competir contra los fondos de inversión que están entrando a formar parte de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Se cuestiona también por qué el club no puede utilizar los locales nuevos surgidos en El Sadar tras la reforma si es Osasuna el que ha invertido 23 millones de euros en el estadio y esos locales no existían cuando se firmó la cesión de uso por la cual Osasuna es el usufructuario de una infraestructura propiedad del Gobierno de Navarra después de la dación en pago. Cuestión que lleva a hablar de los 210 millones de euros que Osasuna ha aportado a las arcas navarras en forma de impuestos y contribuciones y su retorno económico.