Cuatro navarros pescan un siluro de 2,81 metros

Fernando Equiza, Abel Monreal, Óscar Gómara y Santiago Ramírez pescaron en el río Ebro un siluro de 2,81 metros y unos 130 kilogramos de peso, segundo ejemplar documentado más grande en el mundo.
Los cuatro pescadores emplearon cañas equipadas con carretes con bobinas con 300 metros de sedal que soportan 100 kilogramos. El cebo, harinas aglomeradas de pescado que desprenden olor y un aceite que atrae a los siluros. Fue el segundo siluro del día pero costó cerca de siete horas de jornada de pesca que picara. "Se dobló de golpe", asegura Fernando Equiza en Radioestadio Navarra: "una vez lo teníamos empezó a revolverse y nos pegaba unas sacudidas en la caña que nos obligaban a emplear bastante fuerza. Ahí vimos que era grande. Al sacarlo y verlo en la superficie no nos imaginábamos lo que habíamos cogido".
Los cuatro se turnaron sujetando la caña durante 45 minutos, intentando llevar al pez al tramo central del río y que no ganara demasiada distancia. Desde la orilla pelearon para cansarlo hasta que lo lograron. "Dentro del agua nos gana a fuerza, tiene una potencia y una velocidad increíbles. Pero al cabo de un rato se suelen cansar". Eso sí, para sacarlo hace falta "fuerza y gente", resume Equiza. Ahora toca disfrutar de la captura contando la aventura vivida.