Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras una colisión múltiple en Sunbilla

Cuatro personas han resultado heridas la tarde del martes, dos de ellas de gravedad, tras sufrir un accidente múltiple en el interior del túnel de Larrakaitz, en Sunbilla. El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 16:25 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, dos ambulancias de soporte vital avanzado (medicalizadas), dos ambulancias de soporte vital básico, los equipos médicos de Doneztebe y Lesaka, un helicóptero medicalizado, personal de Obras Públicas y patrullas de la Guardia Civil. El siniestro se ha producido en el punto kilométrico 54 de la carretera N-121-A, en el túnel de Larrakaitz, perteneciente al municipio de Sunbilla. Ha consistido en una colisión en la que se han visto implicados 2 turismos, un camión rígido y uno articulado.

HERIDOS

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a cuatro personas: una mujer de 39 años con un traumatismo abdominal grave, que ha sido trasladada en el helicóptero medicalizado; un varón de 82 años con traumatismo torácico y en la pelvis, también grave, que ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada; una mujer, cuya edad se desconoce, con politraumatismos de carácter reservado y un varón de 50 años con contusiones de pronóstico leve, ambos trasladados en ambulancias de soporte vital básico. Como consecuencia de la colisión, la vía ha quedado cerrada al tráfico en ambos sentidos. La Guardia Civil ha regulado la circulación y ha habilitado un desvío por la carretera NA-1210. Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas y la dinámica del siniestro.