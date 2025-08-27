Cristina Ibarrola: "El Gobierno no va a encontrar en UPN confrontación política para construir vivienda"

La Presidenta de Unión del Pueblo Navarro Cristina Ibarrola ha anunciado en Más de Uno Pamplona la intención de su partido de seguir investigando los posibles vínculos de Santos Cerdán y la empresa Servinabar con el Gobierno de Navarra.

Ibarrola cree que el curso político que ahora empieza va a estar marcado por las investigaciones de la UCO y de los jueces, y ha afirmado que "adjudicaciones con amaños de obra pública de diez años de evolución no se hacen solamente con una persona, se hacen con la necesidad de mantener gobiernos y cargos, determinados puestos en lugares clave que colaboren para estos supuestos amaños. Habrá que investigar hasta el final, nosotros vamos a hacer todas las iniciativas que sean posibles para colaborar y contribuir a que se sepa la verdad".

Sobre el PSIS de Sarriguren cuya licitación anunció ayer el Gobierno, ampliando la ecociudad con otras cinco mil viviendas, el noventa por ciento de ellas protegidas, Ibarrola ha lamentado la falta de colaboración con el Valle de Egüés señalando que hay procesos más ágiles que la expropiación para tener suelo. A la vez ha señalado su disposición a colaborar en todo lo que sea la construcción de viviendas. "No vamos a poner trabas, por mucho que el Gobierno no haya estado a la altura. No van a encontrar en UPN una confrontación política para poner trabas para hacer vivienda".

UPN no tiene decidido quién será su candidato a presidir Navarra en las próximas elecciones. Cristina Ibarrola ha afirmado que están preparados para cualquier escenario y que el candidato lo elegirán los órganos del partido. "Yo colaboraré y contribuiré para que tengamos los mejores candidatos. No será un decisión mía sino de los órganos del partido. Si tuviéramos que tomar la decisión mañana, la tomaríamos"