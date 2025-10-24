Cooperativistas de las viviendas protegidas de Maristas denuncian que les obligan a asumir posibles sobrecostes y que no hay nada cerrado

Hoy en Onda Cero hemos hablado con uno de los cooperativistas de las viviendas protegidas de Maristas tras el anuncio ayer del Ayuntamiento donde explicaba que la modificación del PEAU habilitará las licencias de primera utilización de las 48 viviendas libres ya construidas y que se llevará a cabo por el inminente inicio de las obras para construir esas 108 viviendas protegidas. La versión de Borja, uno de los cooperativistas de las viviendas protegidas es muy diferente a la que daba ayer el concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea. Y es que para ellos, el anuncio no es una noticia positiva porque les obliga a ellos a asumir los sobrecostes de los retrasos.

Ninguna certeza

Afirma que se enteraron de la noticia por los medios hasta que esta madrugada han recibido un correo electrónico y que no tienen constancia del inicio de las obras. Califica en nuestros micrófonos como "una pesadilla un proyecto que parecía muy bonito", explica cómo están viviendo la situación las familias afectadas y explica por qué ellos no han decidido salirse del proyecto como sí han hecho algunos otros adjudicatarios de estas viviendas.