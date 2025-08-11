Sucesos

Continúan las labores de extinción del incendio de Carcastillo

Los bomberos que han trabajado por tierra durante toda la noche están siendo relevados de manera progresiva por nuevos efectivos desde las 08:00 horas.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Incendio Carcastillo
Incendio Carcastillo | Europa Press

Los medios aéreos se irán incorporando al dispositivo tan pronto como las condiciones de luz lo permitan.

Las condiciones meteorológicas han mejorado durante la noche y en estos momento y las y los vecinos de Carcastillo y Murillo el Fruto pueden abrir las ventanas para ventilar las casas en este momento.

Incendio Carcastillo
Incendio Carcastillo | Europa Press

Protección Civil seguirá monitorizando la situación y pide a la ciudadanía que esté atentos a las recomendaciones, que se irán transmitiendo también a los ayuntamientos. Como medida de precaución, se solicitó ayer domingo a la población de Carcastillo y de Murillo del Fruto -por su proximidad- que no se acerque a la zona del incendio para evitar problemas respiratorios a causa del humo.

Recordemos que el incendio comenzó el pasado sábado, el aviso fue recibido a las 21.42 horas. En aquel momento fueron movilizados bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF), 2 helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente, la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y agentes de Policía Foral.

