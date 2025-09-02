Contigo-Zurekin afea a Chivite que anuncie una rebaja fiscal que está sin acordar

Diferencias en el seno del Gobierno de Navarra tras el anuncio de la presidenta , María Chivite, en su comparecencia del ecuador de la legislatura, de una reforma del IRPF que beneficie a los trabajadores cuyos ingresos estén por debajo del salario medio. Menos de 24 horas después que la jefa del ejecutivo hiciera pública la medida en la que trabaja el Gobierno, que permitirá atenuar la fiscalidad del IRPF para el 70% de los contribuyentes navarros, uno de sus socios, Contigo-Zurekin, ha alzado la voz para mostrar su malestar por hacerla pública sin grandes concreciones y sin el acuerdo de los socios. En Onda Cero el parlamentario de Contigo Zurekin, Miguel Garrido, ha pedido "consenso y rigor" a la par que ha recordado que la decisión debe enmarcarse "en una negociación global". Desde la formación de izquierdas comparten que es necesario "reforzar a las rentas más castigadas".

Geroa Bai pide concreción

Por su parte el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha recordado que la propuesta de hacer una reforma fiscal para las rentas medias y bajas es la que su formación "ha llevado a la Mesa Fiscal " y el anuncio va en línea con la propuesta "en la que está trabajando el Gobierno". Recuerda Azcona que es el momento de abordarlo "para atender la inflación" y "porque hay solvencia económica" e incide en que "hay un dibujo y un debate abierto". No obstante, puntualiza, que "hay otras cuestiones que se están trabajando y que la concreción no se ha transmitido de forma concreta". "Sabemos", finaliza el portavoz de Geroa Bai, que "se está trabajando en esa línea pero esperamos la concreción de la medida"