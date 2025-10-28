Confirmado el primer caso de gripe aviar en Navarra

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, ha confirmado la detección del primer caso de gripe aviar en Navarra. Aierdi ha anunciado que ha aparecido una grulla muerta en un humedal de la zona de Arguedas. Se prevé, no obstante, que aparezcan nuevos casos ya que, según han indicado desde el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quedan otras muestras pendientes de contrastar en el laboratorio. "Se están analizando diferentes aves de otras especies y los resultados hasta ahora han sido negativos, pero a la vista de la información de Aragón, presuponemos que algún análisis de grulla más nos puede resultar también positivo", ha apuntado el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Situación en otras CCAA

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José Mari Aierdi, ha indicado, con motivo de la reunión del Consejo Agrario, que se han registrado 51 casos de gripe aviar en explotaciones en otras comunidades autónomas. "El lunes pasado mantuvimos una reunión con los propietarios de estos establecimientos en Navarra para pedirles que extremen las medidas de bioseguridad en sus explotaciones. Y también en este sentido vamos tomando muestras de animales salvajes, aves migratorias que encontramos en nuestra Comunidad, y ayer a última hora tuvimos el primer caso positivo de gripe aviar en un animal de estas características -una grulla-. No hay ningún dato referido a explotaciones agrarias", ha señalado.

Extremar medidas seguridad

No obstante, el consejero ha explicado que al detectar la gripe en una grulla, "hemos enviado también una nueva circular a las explotaciones para que extremen al máximo las medidas de seguridad en este sentido". "Hemos conocido el caso de gripe aviar en Aragón con una presencia muy importante de grullas muertas en su Comunidad y que por lo tanto también nos obliga a ser muy prudentes en esta materia. De hecho hoy mismo los directores generales de Agricultura y Ganadería de todas las comunidades se reúnen 'online' con el ministerio para analizar la situación y ver qué otro tipo de medidas se podrían tomar", ha explicado. Por su parte, el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, ha señalado que las explotaciones deben "mantener las medidas de bioseguridad al máximo" y "estar muy atentos a los síntomas, porque son focos que conviene eliminar en el menor tiempo posible".