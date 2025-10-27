El comité de empresa de Glovo logra un acuerdo para mejorar las condiciones de los 400 trabajadores de Pamplona

El comité de empresa de Glovo en Pamplona, liderado por CCOO, ha alcanzado un acuerdo que, según el sindicato, corrige gran parte de los abusos de la compañía y logra algunos avances encaminados dignificar las condiciones laborales de los aproximadamente 400 'riders' que operan en la ciudad. CCOO reconoce que el proceso ha sido duro pero valora que la compañía reconozca al comité como interlocutor para negociar.

Condiciones

La empresa se compromete a pagar las cantidades adeudadas por prestaciones por incapacidad temporal y sus complementos y a corregir los contratos y sus porcentajes de cotización en Seguridad Social para cobrar lo correspondiente por las bajas. También a readmitir los despidos injustificados (manteniendo la antigüedad) y a reintegrar al trabajador el salario correspondiente durante el tiempo no trabajado por el despido. Asimismo elimina las sanciones injustificadas y compensa los daños derivados. Otro de los logros es el pago del kilometraje.