La comisión de investigación del Parlamento comenzará por las obras del túnel de Belate

La Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre la adjudicación de obras públicas llevadas a cabo por el Gobierno Foral o financiadas por él en las últimas cuatro legislaturas comenzará su trabajo por las obras del túnel de Belate, adjudicadas a una UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar, empresa supuestamente relacionada con el exdirigente socialista Santos Cerdán. Así se ha decidido, en una sesión a puerta cerrada, con 26 votos a favor de UPN, Geroa Bai, PP y Vox, y 23 en contra de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin. Los grupos han pactado, además, que cada portavoz cuente con una hora de interrogatorio por compareciente, lo que supondrá, si se utiliza todo el tiempo, siete horas de sesión. Comparecerán los martes y miércoles, de forma que las cuarenta personas que tienen que pasar por la Comisión, de momento, lo harán durante 20 semanas.

Jesús Polo, primer compareciente

El primero en comparecer el 15 de octubre será el presidente de la mesa de contratación de la duplicación del túnel de Belate, Jesús Polo, seguido del secretario de la mesa, Lorenzo Serena, y el resto de vocales. En este primer bloque también comparecerán el redactor del proyecto, el director facultativo de las obras, el autor del informe de la delegación del Gobierno, el de la sección de minas del Gobierno de Navarra y el autor de los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Completarán el bloque el secretario técnico de Cohesión Territorial, el presidente de Acciona, el exdirector de Acciona Construcción, el administrador de Servinabar Antxon Alonso, la representante de Excavaciones Osés, el exconsejero Bernardo Ciriza, el director de Obras Públicas, el consejero Óscar Chivite y Santos Cerdán.

Discrepancias entre socios

Geroa Bai había propuesto comenzar desde la obra de Belate, mientras que UPN quería que el primero en comparecer fuera Santos Cerdán. Finalmente, UPN, PP y Vox han apoyado la propuesta de Geroa Bai, que ha introducido a Cerdán en el primer bloque. Mientras, EH Bildu había propuesto que la Comisión se desarrollara en orden cronológico, desde las obras de Geoalcali en Mina Muga hasta Belate. El PSN buscaba que primero comparecieran los encargados de empresas investigadas y luego fuera en orden cronológico, mientras que Contigo-Zurekin pretendía que primero pasaran las personas investigadas y luego las obras de Belate.