La comisión de investigación citará a María Chivite, Uxue Barkos y Yolanda Barcina

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas ha descartado solicitar la comparecencia de la presidenta del Gobierno, María Chivite, tal y como había pedido el Partido Popular. En su lugar PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin han presentado una solicitud de comparecencia para votar de manera conjunta que intervengan María Chivite y las expresidentas Yolanda Barcina y Uxue Barkos. Esta iniciativa, que no ha contado con el respaldo del socio preferente del gobierno -Geroa Bai-,que se ha abstenido, se votará de nuevo el martes 14 de octubre, coincidiendo con el inicio de las comparecencias en la Cámara Foral. También se ha rechazado la petición de UPN para que tomara parte en la comisión el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. La solicitud que si ha salido adelante ha sido la presentada por EH Bildu para que acudan a la comisión el director jurídico y el director de compras de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), y la de la directora jurídica y de compras de Nasuvinsa, que han salido adelante por unanimidad. Se trata de las tres personas que han redactado las alegaciones a los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Petición comparecencia tres presidentas

Las formaciones políticas parlamentarias han valorado de manera dispar las decisiones adoptadas en las última reunión de la comisión de investigación del Parlamento. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha tildado de "maniobra política para mezclar todo" la solicitud de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para que comparezcan la presidenta María Chivite y sus antecesoras en el cargo, Uxue Barkos y Yolanda Barcina. Esparza ha recordado que "el Gobierno de UPN fue analizado por la señora Beaumont -consejera en el Gobierno de Uxue Barkos-, que levantó todas las alfombras cuando llegaron al Gobierno, y concluyó después públicamente que no había habido corrupción en los gobiernos de UPN". El parlamentario del PSN,. Javier Lecumberri, ha justificado la negativa de su formación a la comparecencia de María Chivite. Según el portavoz socialista "no procedía en ese momento y de esa manera", si bien no descarta que se posponga a otro momento ya que "siempre hemos dicho que no nos oponíamos a las comparecencias". Bildu ha vuelto a sumar sus votos al PSN y Contigo-Zurekin para frenar la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Navarra en este momento.

Bildu apoya; Geroa Bai se desmarca

El parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, en línea con lo dicho por el PSN, ha recordado que "dijimos en su momento que no lo descartábamos y que el momento más oportuno debía de ser al final de la comisión". Geroa Bai, socio de gobierno, ha vuelto a desmarcarse y se ha abstenido a la hora de solicitar la comparecencia de María Chivite. El portavoz de la formación, Pablo Azcona, ha explicado que sus socios le han ofrecido firmar la solicitud de comparecencia de las tres presidentas, pero han decidido no hacerlo. Azcona ha señalado que "Geroa Bai no se ha opuesto en el momento que corresponda" a que comparezcan las presidentas, "pero mantenemos la posición que manteníamos cuando se aprobó el plan de trabajo". El portavoz del PP, Javier García, considera que lo que pretenden PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin es "difuminar la foto de la que hoy es responsable de lo que sucede en el Palacio de Navarra". El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido, por su parte, se ha mostrado "muy satisfecho" de haber registrado junto con PSN y EH Bildu la solicitud para la comparecencia de las tres presidentas que "abarcan los periodos sobre la comisión de investigación" y ha indicado que con ello se "da cumplimiento al plan de trabajo" que presentó en su momento. El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que "es una especie de ensaladilla rusa en la que el objeto es emborronar todo, confundir a los navarros, y evitar que se llegue al objeto, que es la asunción de responsabilidades políticas".