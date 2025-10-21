El Colegio San Ignacio de Pamplona ganador de un Premio AMI por el proyecto “El Terrorismo en España: Memoria y Reconciliación”

La entrega tuvo tugar el pasado 18 de octubre en la gala de la 4ª edición de los Premios Mentes AMI, promovidos por la Fundación Atresmedia.

El proyecto ganador: ‘El Terrorismo en España: Memoria y Reconciliación’

Esta iniciativa se desarrolla desde hace cuatro años en el centro ante la ignorancia del alumnado de 2º de Bachillerato sobre el fenómeno del terrorismo, una lacra que azotó a España durante cinco décadas. Se consideró necesario dar a conocer a los jóvenes uno de los sucesos más relevantes de la historia reciente, escuchando, en directo, los testimonios de diversas víctimas.

Para ello, se introdujo en la asignatura de Historia de España un epígrafe que aportara un relato real de lo sucedido, como lección cívica para evitar que ideologías que justifiquen la violencia tengan cabida en la sociedad. También se busca fomentar la empatía hacia las víctimas a través del conocimiento de sus sentimientos y secuelas.

El proyecto combina dos metodologías: una tradicional (monografía sobre el terrorismo en España impartida por un docente) y otra de aprendizaje por descubrimiento, que incluye el visionado de la serie Patria y el estudio de seis casos relevantes: Naparra, Alfredo Aguirre, Mikel Zabalza, Gregorio Ordóñez, Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco. Finalmente, se celebran seis charlas-coloquio con víctimas del terrorismo de espectros ideológicos diversos.

El impacto generado en el alumnado ha sido significativo, tanto a nivel de conocimientos sobre la historia reciente de España como a nivel social, de solidaridad con las víctimas y de abandono de actitudes intolerantes y fanáticas que pudiesen alentar o justificar la violencia terrorista como método para conseguir un objetivo político.