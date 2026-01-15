El Colegio de Arquitectos se desvincula del II Concurso de los Caídos por "limitar la libertad arquitectónica"

La delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) ha manifestado su "apoyo" a la resignificación del Monumento a los Caídos y a la convocatoria de un nuevo concurso de arquitectura, pero ha añadido que se desvincula de la redacción de las bases del II Concurso Internacional de Ideas y de cualquier colaboración en su desarrollo. El Colegio considera que las bases introducen condicionantes arquitectónicos previos que "comprometen la libertad profesional y desvirtúan un concurso público de arquitectura". El Colegio comunicó esta decisión al Ayuntamiento de Pamplona el 9 de diciembre de 2025, tras conocer que el pliego del concurso incorporaría condicionantes arquitectónicos obligatorios, como la eliminación o alteración de las arquerías, la cripta y la cúpula. Desde entonces, el COAVN, ha expuesto, no participa en la redacción de las bases, ni en el seguimiento o adjudicación del concurso.

No son contrarios a resignificar el monumento

El COAVN ha subrayado que su posición no es contraria al concurso ni al objetivo de resignificar el monumento, sino a "la forma en que las bases pretenden orientar el resultado arquitectónico". El Colegio considera que "un concurso de arquitectura debe plantearse como un marco abierto, en el que los equipos participantes puedan proponer libremente sus soluciones profesionales, en función de sus conocimientos técnicos y de su criterio profesional, a partir de un programa funcional definido y sin imposiciones formales previas". En este sentido, el Colegio ha indicado que, una vez modificada la catalogación patrimonial del edificio y reducida la protección de determinados elementos, "corresponde a los arquitectos, en el marco del concurso, decidir cómo intervenir y qué elementos mantener, transformar o sustituir, atendiendo a criterios técnicos, urbanos, estructurales y arquitectónicos". Durante los trabajos previos y las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Pamplona, el COAVN trasladó dos criterios que consideraba "irrenunciables": "que la elección del proyecto ganador correspondiera a un jurado profesional y que las bases no incluyeran condicionantes arquitectónicos obligatorios desde el inicio". Aunque el primer criterio fue finalmente asumido, ha explicado, la inclusión anunciada de condicionantes arquitectónicos en las bases, llevó al Colegio a "romper" su colaboración. Para el COAVN, "esta imposición constituye una línea roja incompatible con un concurso público de arquitectura".

Defensa del rigor profesional

El Colegio ha señalado que los concursos públicos de arquitectura son "una herramienta para garantizar calidad, transparencia y pluralidad de propuestas", y que su valor reside en "permitir que los profesionales planteen respuestas diversas y fundamentadas a un mismo problema urbano y social". A este respecto, ha añadido que "la imposición de soluciones arquitectónicas cerradas desde el ámbito político desvirtúa el concurso e introduce un precedente que afecta a la relación entre las administraciones públicas y los profesionales técnicos, cuya función es aportar conocimiento especializado al servicio del interés general". Por todo ello, el COAVN reitera su apoyo a la resignificación del Monumento a los Caídos y al modelo de concurso como procedimiento, pero se "desvincula" de unas bases que, en su redacción actual, "condicionan previamente el resultado arquitectónico y limitan la libertad proyectual que debe presidir cualquier concurso de arquitectura".