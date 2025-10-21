La ciudadanía reclama en el Parlamento Foral trabajar por "una Navarra más habitable" frente al cambio climático

Una decena de representantes de la ciudadanía navarra y del tejido social de la Comunidad foral han trasladado este martes al Parlamento de Navarra sus inquietudes sobre distintos aspectos relacionados con la emergencia climática y han leído el manifiesto 'Por una Navarra más habitable', en el que han exigido a instituciones públicas, empresas y agentes sociales "determinación y valentía para reinventar nuestra relación con el planeta".

En el acto, organizado por el equipo de coordinación del proyecto LIFE-INAdapta-CC, liderado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, los asistentes han destacado también la "implicación en este reto de una ciudadanía consciente, informada, comprometida y participativa, como lo hemos demostrado en esta Cámara".

En el marco de la Semana del Clima y con motivo de la finalización del proyecto europeo LIFE NAdapta de medidas y acciones de adaptación al cambio climático en Navarra, las voces ciudadanas representadas por Edurne Arkotxa, Patxi Irigarai, Txus Macías, Nati Gómez, Iñaki Lavilla, Javier Ugarte, June Laspeñas, Ana Ramallal, Manuel Cires y Paula Valerio han trasladado estas reflexiones al Parlamento de Navarra, donde han sido recibidas por el propio presidente de la Cámara, Unai Hualde, quien también ha moderado el debate.

"Por una Navarra más habitable"

El consejero ha recibido de manos de los representantes ciudadanas el manifiesto 'Por una Navarra más habitable' que ha sido leído al final del acto por Leire Ruiz, estudiante del Instituto de la Plaza de la Cruz, de la capital navarra.

Este manifiesto sostiene que "sería irresponsable ignorar la evidencia científica que nos advierte de que los impactos climáticos son y serán cada vez más intensos y frecuentes" y reclama a las instituciones que, frente a esta realidad, "mantengan el impulso con financiación estable, políticas públicas transversales, innovación tecnológica, formación continua, alianzas internacionales y, sobre todo, la implicación activa de la ciudadanía".

Semana del Clima

En el marco de la Semana del Clima de Navarra 2025, en la que han participado una veintena de entidades públicas y privadas, este miércoles tendrá lugar en la casa de cultura de Zizur Mayor la III Jornada del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, en la que varios ayuntamientos "compartirán distintas iniciativas y experiencias de éxito que pueden ser inspiradoras en el ámbito de la acción local".

A su vez, entre las actividades del programa de esta semana, el viernes 24 de octubre tendrá lugar en Baluarte el evento final de presentación de resultados del proyecto NAdapta, en el que se dará cuenta de 37 programas técnicos y un conjunto de 53 acciones de adaptación al cambio climático que, con un presupuesto de 15,6 millones de euros -financiados en un 60% por el programa LIFE de la UE-, se han venido desarrollando durante estos últimos ocho años en la Comunidad foral.

Coordinado por la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, este proyecto ha contado también con la participación de la UPNA, las sociedades públicas Orekan, INTIA, Nasuvinsa y Nilsa o el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).