Cinco graduados de la Universidad de Navarra, reconocidos con los Premios Nacionales de Fin de Carrera

Cinco graduados de la Universidad de Navarra, que terminaron sus estudios en el curso 2018-19, han sido reconocidos con los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria que otorga el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades.

De la Facultad de Ciencias, Mariana Serres Gómez, graduada en Bioquímica, ha obtenido el primer premio, mientras que Carlos Luri Rey, graduado en Biología y máster en Investigación Biomédica, ha sido distinguido con un segundo premio. Por su parte, en Tecnun-Escuela de Ingeniería, han sido galardonados Asier Andonegui Isasa, graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, con un segundo premio; Pablo Sacristán González, titulado en Ingeniería Biomédica, con un tercer premio; y Juan José Torres Cordero, graduado en Organización Industrial, también con un tercer premio.

Medicina

Mariana Serres Gómez, nacida en Madrid, trabaja actualmente como Facultativo Especialista en Análisis Clínicos en el Hospital Universitario La Paz, en la Sección de Laboratorios Específicos, centrada en endocrinología y litiasis renal. Durante su residencia en el mismo hospital, realizó una estancia de tres meses en el Laboratorio de Metabolopatías (Biochemical Genetics Laboratory) de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota (EEUU), experiencia que le permitió profundizar y especializarse en esta área del laboratorio clínico. Carlos Luri Rey es natural de San Adrián (Navarra). Después de terminar sus estudios en la Universidad de Navarra, continuó su formación en la empresa biotecnológica Moderna Therapeutics (Boston, EEUU) y realizó una estancia de investigación en el Centro de Investigación Médica de Queensland (QIMR Berghofer). Actualmente desarrolla su tesis doctoral en Inmunoterapia del cáncer en el Cima Universidad de Navarra, donde también ha realizado diversas ilustraciones científicas que han sido publicadas en revistas de alto impacto como Cancer Discovery, Nature Reviews Cancer, Cell Reports Medicine o Nature Medicine, entre otras.

Ingeniería

Los tres graduados en la Escuela de Ingeniería han seguido distintos caminos profesionales, según su especialidad. Asier Andonegui, natural de Vitoria-Gasteiz, trabaja en Management Solutions, que se dedica a trabajos de consultoría para empresas. Anteriormente, fue investigador colaborador en el MIT Media Lab. También de San Sebastián, Pablo Sacristán González es desarrollador de software en Deneb Medical, empresa que se dedica a la aplicación de tecnología para mejorar la precisión en la cirugía de columna vertebral. Antes, realizó un máster en Diseño de Aparatos Médicos y Emprendimiento en el Imperial College of London. Juan José Torres Cordero, de Ecuador, es gerente de operaciones técnicas en Apple, concretamente en el departamento del producto Apple Watch, donde es responsable del desarrollo, cualificación y escalabilidad del proceso de ensamblaje del producto para su producción en masa. Por el momento es el manager más joven que ha tenido la empresa en su departamento. Durante sus más de seis años en la empresa, hizo una estancia en Singapur para luego volver a California, donde reside actualmente.

Cinco categorías

Los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades establecen cinco categorías según el área de formación: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. En la presente convocatoria, correspondiente al año 2024, se han otorgado en total 57 primeros premios con una dotación económica de 3.300 euros; 57 segundo premios de 2.650 euros cada uno; y 56 terceros premios, con una dotación de 2.200 euros. Según consta en la convocatoria, se han concedido 36 premios en el ámbito de las Artes y Humanidades, 21 en Ciencias, 21 en Ciencias de la Salud, 45 en Ciencias Sociales y Jurídicas, y 48 premios en Ingeniería y Arquitectura. Los graduados proceden de 59 universidades públicas y privadas de toda España.