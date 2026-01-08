Chivite da "un nuevo impulso político" a su gobierno y recupera a Javier Remirez como vicepresidente primero y portavoz

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado una remodelación de su Gobierno a año y medio del final de la legislatura y en medio de la crisis desatada por el 'caso Cerdán'. La jefa del ejecutivo destituye a uno de sus hombres fuertes, el vicepresidente primero, Félix Taberna, y a Amparo López, la hasta ahora cara y voz del ejecutivo en las sesiones de gobierno y responsable de la macrocartera de Interior, Función Pública y Justicia. Un golpe de timón que llega un mes después de la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, tras el reparo suspensivo de la Intervención del Gobierno a un sobrecoste de 8,5 millones de euros de la obra de desdoblamiento del túnel de Belate que consideraba que no estaba justificado y la exigencia de los socios de gobierno para asumir responsabilidades.

Javier Remirez vuelve a ser la voz del ejecutivo

Javier Remírez, en la actualidad senador del PSN, vuelve al Gobierno para asumir la vicepresidencia primera del Gobierno , la consejería de Presidencia e Igualdad y la portavocía dentro de la remodelación del Ejecutivo foral que ha anunciado la presidenta María Chivite. Además, Inmaculada Jurío, que en la actualidad trabaja como funcionaria en la Delegación de Gobierno y que renunció a su escaño en el Parlamento de Navarra en abril de 2025, asumirá la cartera de Interior, Función Pública y Justicia. Una cartera para la que Jurío ya sonó cuando se configuró el actual ejecutivo. De esta forma, Remírez sustituye a Félix Taberna, hasta ahora vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, y a Amparo López, portavoz del Gobierno y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, que han sido relevados por la presidenta María Chivite. La jefa del Ejecutivo ha anunciado otro cambio, el nombramiento de Miriam Martón como directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, dejando así su actual cargo como directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, puesto para el que Chivite ha propuesto a María Esther Fernández.