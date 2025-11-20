César Rupérez: "Podemos ser un equipo peleón y aguerrido"

César Rupérez recibió la llamada inesperada del Club Baloncesto Valle de Egüés para dirigir al equipo punta de lanza, el Castillo de Gorraiz que milita en 2ª FEB por primer año tras el ascenso logrado la temporada pasada. La salida de Jotas Unzué por necesidad familiar llevó al club a pensar en uno de los técnicos más experimentados y laureados del baloncesto navarro y nacional. Después de su etapa como entrenador de UNB Obenasa, el equipo femenino que militó en la máxima categoría, ha acumulado partidos y triunfos con equipos chinos, rusos y las selecciones nacionales de China y España, participando en dos Juegos Olímpicos.

Ahora vuelve a entrenar en casa, algo que valora en lo personal, y asume el reto de intentar conseguir la permanencia en una categoría dura como es la 2ª FEB con un proyecto humilde pero serio, que busca que Navarra tenga un equipo de baloncesto masculino en la mayor categoría posible. De momento, tras varios ascensos consecutivos, en esta 2º FEB.

Y César ve mimbres en los jugadores para pelear por ello: "Necesitamos que los cinco jugadores que estaban el año pasado y lograron el ascenso hagan bloque con los que han llegado de refuerzo, porque noto que en los momentos difíciles de los partidos todos buscan de manera individual salir de las situaciones complicadas pero no como equipo conjuntado", asegura en esta entrevista en Radioestadio Navarra.

Las lesiones de dos de los tres pívots de la plantilla han mermado la capacidad del equipo. Por eso deja caer que son necesarios refuerzos (uno de ellos está a punto de llegar) junto con cogerle el ritmo técnico y físico a la categoría. Le ha venido bien un pequeño parón liguero para hacer "una pretemporada dentro de la temporada", pero ahora viene un ciclo de cinco partidos en diciembre en los que intentarán "rascar un par de victorias" que permitan al Valle de Egüés no estar tan en la parte baja de la tabla, bastante igualada por otra parte.

Contará para ello con la ayuda, tanto en entrenamientos como en partidos si hace falta, de los jóvenes de los equipos de categorías inferiores y de toda la estructura del club, volcada en ayudar al objetivo del primer equipo.