CCOO gana en Pamplona las primeras elecciones sindicales de Glovo en toda España

Comisiones Obreras ha ganado las elecciones sindicales de Glovo en Pamplona, las primeras que se realizan en la empresa en toda España.

El sindicato ha obtenido 8 de los 9 delegados que formarán el primer comité de empresa después de que la “Ley Rider” considerara falsos autónomos a los repartidores y obligara a la empresa a contratarlos. Ahora son trabajadores por cuenta ajena a pesar, dicen, del intento de Glovo de externalizar el servicio de reparto. Pablo Díaz, cabeza de lista de Comisiones Obreras en la empresa, resalta el hito: "Somos pioneros. Somos el primer comité de empresa en todo el país. Esto va a servir como precedente para que los compañeros que están en otras Comunidades Autónomas puedan comenzar a organizarse de cara a mejorar las condiciones de trabajo. Ya tenemos la legitimidad que nos da el voto de los compañeros".

Los representantes sindicales de los más de 400 empleados de Glovo en Pamplona podrán ahora realizar demandas laborales y negociar mejoras en las condiciones de trabajo: "Seguimos funcionando básicamente como autónomos, con nuestros propios vehículos y con nuestros teléfonos pero ahora para repartir sus pedidos contratados por ellos. Están amparados por un convenio colectivo obsoleto del año 2006, pero nosotros vamos a proponer o la discusión de un convenio colectivo propio o un convenio colectivo navarro que sirva como suelo para unas contrataciones cuyas condiciones sean mucho más dignas".

Su intención es que ambos, tanto Glovo como los repartidores, salgan ganando con las aportaciones que los trabajadores puedan realizar sobre la mejora de su labor.