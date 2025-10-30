Cara victoria de Osasuna y dulce derrota de la Mutilvera

Osasuna ganó 5-0 al Sant Jordi en Son Malferit, el campo prestado por el conjunto mallorquín, que ni siquiera pudo jugar en sus instalaciones. Sea por la hierba artificial desgastada o no, el caso es que el triunfo se vio empañado por la lesión de Iker Benito en el último minuto del partido, que apunta a ser grave.

Raúl García de Haro marcó tres goles, uno Budimir y otro Kike Barja en un partido en el que debutaron Mauro Echegoyen, Martín Pedroarena, Raúl Chasco y Roberto Arroyo además de Jon García, todos ellos jugadores del Promesas.

En el Campo Municipal Valle de Aranguren la UD Mutilvera peleó con todas sus armas contra el Real Zaragoza, que ganó 3-1 en un partido que se decantó demasiado pronto por un desafortunado gol en propia puerta de Roncal. Aún así la Mutilvera siguió jugando igual, con descaro, valentía y de tú a tú a todo un Segunda División que no se confió en ningún momento. Al menos al final del encuentro llegó el gol del honor conseguido por Xabi Goñi de penalti.

Los partidos de Copa incluyen las declaraciones de Alessio Lisci, Martín Pedroarena, Raúl García de Haro, Álvaro Garrido, Rubén Sellés y Borja Biesa.