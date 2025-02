"Cada año recibimos 150 solicitudes de jugadores. Muchos de ellos se han quedado sin equipo en sus clubes"

ASDEFOR recogerá el galardón del Gobierno de Navarra a la mejor entidad de 2024 en la promoción de valores por su labor integradora, inclusiva y educativa en el fomento de los valores del deporte a través del fútbol.

Lanació en 2010 ligado a Sarriguren con 15 niños jugando a fútbol sala. Dos años después eran 100, y ahora tienede futbolistas, chicos y chicas, que quieren. Cada año reciben 150 solicitudes nuevas y al inicio de esta temporada tenían 70 jóvenes en lista de espera. "Hicimos siete equipos a última hora", explica el Director y fundador del Club, Roberto Ramos: "El año pasado en julio nos llamaban chicos que habían sido 'seleccionados negativamente' para salir de un club.... tengo la mala costumbre de no decir que no a casi nada, y nos movimos para encontrar espacios.. Tenemos de todos los niveles: grupos que juegan de maravilla, otros que disfrutan mucho jugando, otros en formación que se tienen que conocer... tenemos jugadorazos y otros que están aprendiendo. Todos conviven. En el último año sí nos hemos encontrado que jugadores que estaban en clubes de máximo rendimiento decidieron venir con nosotros porque estaban aquí sus amigos y".

El club acoge, entre otros, a todos aquellos jugadores que se encuentran a final de temporada con que no han sido seleccionados para seguir en el equipo en el que estaban y en el que querían continuar. "Eso es una burrada. Son competiciones bajo el paraguas del Instituto Navarro del Deporte. Quizás tendríamos que regular eso más. Si hay una entidad que apoya el deporte deberíamos auditar esas transacciones que hay, ese 'voy y te ficho' o ese 'ahora me sobra gente y tú no vales', que es el mensaje que se le queda a un niño o una niña. Con 17 años igual no te hace tanto daño ese mensaje pero te lleva a no querer hacer deporte. El año pasado intentamos evitar esa tendencia pero no teníamos sitio ni estábamos en fechas. Hicimos un grupo de tecnificación y ahora casi todos ya están jugando partidos. Es el camino que hemos elegido, más lento pero muy satisfactorio".

A pesar de no tener ayudas más allá del apoyo del IND para alquilar a precio reducido las instalaciones deportivas de la UPNA, se están planteando construir un campo propio. "Nos gastamos 55.000€ al año en alquileres. Estamos sopesando encontrar terrenos para asentarnos en un futuro. No creemos que tardemos mucho. Lo amortizaríamos en pocos años y llenaríamos el campo con nuestra masa social y nuestros jugadores". Tienen mirados posibles emplazamientos y, sobre todo, están convencidos de continuar creciendo si es la consecuencia de su filosofía: "Nadie debería vivir eso de 'cuándo me van a decir si me echan', y no a todo el mundo le gusta esa rueda de tener que ganar siempre. Todo el mundo tiene derecho a hacer deporte", concluye Roberto Ramos. Para todos ellos existe ASDEFOR.