Se busca a Kona, el perro de la montañera navarra que falleció en Panticosa

Hoy ha tenido lugar la conducción al cementerio de Pamplona de los restos mortales de Iranzu Ollo, la joven de 27 años que falleció el fin de semana al precipitarse en el Pico de las Neveras, en Panticosa. Mientras se ha puesto en marcha un amplio dispositivo para encontrar a uno de los perros que la acompañaban. El otro fue hallado sin vida al lado de la joven. Kona es un golden mestizo de 30 kilos que continúa en paradero desconocido. La familia y allegados de Iranzu han hecho un llamamiento urgente para tratar de encontrarlo.
Colaboración en dispositivo busqueda
Una búsqueda en la que esta tomando parte la Asociación Aragonesa de Actividades Caninas Canyocan. Ana Martínez, guía de montaña y miembro de la asociación, ha destacado en Onda Cero la colaboración que están teniendo para poder localizar al animal: "Empezamos el lunes con un operativo de 5 personas. Se está interesando gente, pero entre semana está siendo complicado contar con más personas. Si que hay mucha gente que ya nos está llamando de cara para el fin de semana". Martínez ha explicado que "estamos intentando ampliar un poco más el dispositivo de búsqueda en un zona que implica bastantes kilómetros y terreno muy abrupto". La búsqueda está contando con la ayuda y colaboración de la Federación Navarra de Montaña.
Necesidad dron térmico.
La guía de montaña , Ana Martínez, que forma parte del dispositivo de búsqueda y coordina parte del operativo, ha subrayado la necesidad de contar con más medios en la búsqueda de Kona y, en especial, con un dron térmico que ayudaría a su localización con mayor precisión. "Necesitamos más medios. También gente que pudiera venir con un dron térmico, que sería ideal, aunque es complicado. Hay gente experimentada en montaña y guías y gente que conoce muy bien la zona, pero necesitamos un dron térmico que nos está costando un poco encontrarlo. Con un dron podríamos tener más amplia información de la zona y si es térmico a través del descarte de calor sería muy rápido", apunta. Martínez es optimista en torno a la posibilidad de encontrar a Kona y se remonta a una experiencia similar que ocurrió el año pasado: " Tenemos el ejemplo del año pasado del perro que nos desapareció en Bisaurín. Apareció a la semana y media sano, intacto y en la misma zona donde se nos había extraviado y habíamos hecho batidas miles de veces. Por tanto tenemos esa actitud optimista de que esté bien. Además Kona es un perro que también hacía montaña, por lo cual lo último que pensamos es que no aparezca"
Alta probabilidad supervivencia
El veterinario, Juanjo García Estévez, que cuenta con una amplia experiencia en perros perdidos, cree que "un perro de esas características tiene muchas posibilidades de sobrevivir" ya que, "aunque las noches son frescas, la climatología en otoño es buena". Recuerda García Estévez que "un perro puede sobrevivir sin comer o comiendo poca cantidad", como por ejemplo bayas, o "cosas no muy nutritivas como pueden ser las heces de animales, de caballos o de ganado u otros ". Sostiene además que "el animal estará asustado porque habrá sido traumático para él y estará absolutamente desorientado" si bien cree que, "una vez se oriente y estabilice" es probable que aparezca en sitios "donde haya gente paseando o una casa cerca". Recuerda además que, "si se le ofrece comida y empieza a comer, se quedará en ese sitio". Otra posibilidad es que " pueda volver al punto inicial de partida" aunque sea días más tarde. Aconseja García Estévez "dejar ropa del dueño en la zona donde se le ha visto la última vez" y volver "todos los días a esa zona para intentar localizarlo"