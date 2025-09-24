"De buena uva": un poco de humor, anécdotas y planes para disfrutar del vino

Este miércoles hemos cumplido con nuestra cita quincenal en Onda Cero con el mundo del vino en "De buena uva". La comunicadora Elena Arraiza, con la colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, nos acerca entrevistas, anécdotas y propuestas enoturísticas que muestran el lado más cercano y divertido de la cultura vinícola.

Hoy en "Versión Pop" hemos contado con Amaya Cervera, periodista y crítica reconocida, creadora de Spanish Wine Lovers. En la sección más desenfadada del programa, ha respondido a seis preguntas rápidas que permiten descubrir su perfil más personal: desde el recuerdo de sus primeros kalimotxos en el País Vasco hasta la confesión de su “manía vinícola”, la necesidad de contar siempre con escupideras en las catas. Cervera también compartió momentos embarazosos de su trayectoria, como el día en que detectó “sabor a corcho” en una botella con tapón de rosca.

También, en "Te lo flipas", hemos desmontado un mito muy extendido: que el vino blanco debe servirse siempre muy frío, recordando que la temperatura ideal depende del tipo de vino, su cuerpo y la ocasión, pues servirlo en exceso helado puede anular sus aromas y matices.

Y finalmente, en "Qué me estás container?" hemos podido conocer las actividades que han preparado en Bodegas Ochoa de Olite con Beatriz Ochoa. Entre ellas, una cena maridaje el 3 de octubre en el Museo de la Conserva de San Adrián, con seis platos y seis vinos; una original cata de libros y vinos en Pamplona el 17 de octubre; y visitas especiales durante la vendimia en la propia bodega.