“De Buena Uva” comienza un nuevo curso en plena vendimia

En Más de uno Pamplona hemos retomado, tras el paréntesis veraniego, "De buena uva", el espacio de dedicamos, junto a la periodista Elena Arraiza y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, al mundo del vino de una forma cercana y desenfadada.

Hemos tenido como invitado en la sección "Versión Pop" a Julián Palacios, viticultor y presidente de la Asociación de Viñedos y Bodegas de San Martín de Unx. Palacios, conocido como el "cuidador de viñas viejas", compartió recuerdos de sus primeras vendimias, aromas inolvidables como el romero o la lavanda, y lecciones heredadas de sus antepasados, como observar los sarmientos o tocar las hojas para medir el estrés de la vid.

Además, nos hemos acercado en "¿Qué me estás container?" a Ruta del Chardonnay en Navargira, organizada por la Ruta del Vino de Navarra. Este evento, que combina visitas a viñedos, degustaciones, gastronomía tradicional y música en directo, busca acercar el patrimonio vitivinícola de la zona media de Navarra al público. Con autobús incluido desde Pamplona, la experiencia ofrece un plan completo que conecta paisaje, historia y vino. Nos lo ha contado Ángela Irañeta, del Consorcio de la Zona Media de Navarra.

Para cerrar, en "Te lo flipas", Elena Arraizaha desmontado el mito de que el rosado solo se disfruta en el año. Explicó que cada vez más bodegas elaboran rosados con crianza y complejidad, capaces de evolucionar y sorprender al cabo de los meses.