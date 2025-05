Braulio Vázquez: "Vicente Moreno no quiso un 1+1"

Braulio Vázquez, Director Deportivo de Osasuna, ha ofrecido una conferencia de prensa para valorar la temporada. Sobre el césped le pone una nota de notable alto, cerca del sobresaliente que hubiera supuesto la clasificación europea. Y se ha referido a la decisión de Vicente Moreno de no continuar en la entidad, evitando afirmar si el club había tomado la decisión o no de ofrecerle la renovación y contando que el ya ex entrenador declinó la oferta de una temporada fija y otra opcional que le planteó la entidad.

El Director Deportivo ha asegurado que se ha sido injusto con Vicente Moreno desde algunos medios de comunicación y que eso ha pesado mucho en su decisión de irse, aunque él no lo hiciera público.

Por otro lado se ha pronunciado sobre la no renovación de Pablo Ibáñez y el desconcierto que esto ha producido en buena parte de la afición: "Es una mentira como la catedral de Burgos decir que le ofrecimos el salario mínimo", ha asegurado, detallando que "parte del contrato, además del fijo, era por objetivos que él hubiera logrado si jugaba". La versión de Braulio será la única que se quede públicamente al no haberse pronunciado el jugador en dos años sobre su situación.

Sobre Areso, Braulio ha dicho que "es obvio que valora la opción de marcharse" porque no ha respondido a la oferta "top" que le trasladó el club para renovar un contrato que termina la temporada que viene. "Si se queda, tendremos una de las mejores bandas derechas de la liga", ha asegurado, en referencia al primer fichaje confirmado, Valentin Rosier: "Teníamos que protegernos, no podemos estar esperando", ha dicho.

Braulio ha confirmado que José Arnaiz y Rubén Peña no continuarán en Osasuna una vez terminados sus contratos, al igual que Unai García y el mencionado Pablo Ibáñez. Se quiere fichar a uno o dos extremos y la plaza de Ibáñez la cubrirán Asier Osambela o Mauro Echegoyen, futbolistas del Promesas.