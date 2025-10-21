Braulio: "Me equivoqué al hacer una plantilla tan corta"

El viernes en la previa del partido de Osasuna contra el Atlético de Madrid se le preguntaba a Lisci por su política respecto a completar las convocatorias de 23 futbolistas. En una ocasión ha habido 18, en tres 19 y en varias más 20 ó 21. Las lesiones de Aimar Oroz, Moi Gómez o el permiso a Rubén García por circunstancias familiares unido a otros pequeños contratiempos ha llevado al equipo a no ir ningún día con los 23 jugadores permitidos.

Lisci opina que es mejor que los jugadores que están a caballo entre el Promesas y el primer equipo jueguen siempre que puedan con el filial en lugar de ir con la primera plantilla sin tener opciones reales de disputar minutos. La consecuencia es la falta de recursos en el banquillo o, en su defecto, que el técnico no tenga más opciones donde elegir en momentos determinados de los partidos. Braulio Vázquez ha reconocido que viendo el transcurrir de las jornadas y las convocatorias la confección de la plantilla se ha quedado corta.

El director deportivo también explica el estado del contrato con Iker Muñoz, que no valoró el año pasado la oferta de ampliación de contrato que le puso encima de la mesa el club y ahora puede que se esté arrepintiendo, en palabras de Braulio. Si el jugador llama a la puerta de la Dirección Deportiva para hablar sobre su futuro se la encontrará abierta, pero Braulio ha dejado entrever que la oferta del año pasado ya no está vigente, y al jugador le está costando recuperar su mejor juego después de la lesión en un pie que le fastidió media temporada.