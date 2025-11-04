El Banco de Alimentos de Navarra busca 350 voluntarios para la Gran Recogida de este fin de semana

En Más de Uno Pamplona hemos hablado con Marisol Villar, presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN), sobre la Gran Recogida 2025, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre. Villar ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía navarra para cubrir los 350 puestos de voluntariado que aún quedan vacantes, especialmente en zonas como Ansoáin, Huarte, Mutilva, Burlada, Rotxapea, Txantrea, Landaben o La Morea.

Los interesados pueden inscribirse fácilmente a través de la web colectas.bancoalimentosnavarra.org, eligiendo día, zona y horario. “Solo hace falta un poco de tiempo y buena voluntad”, ha señalado Villar, recordando que la colaboración puede realizarse tanto en la recogida física de alimentos como animando a los clientes a donar bonos en caja.

La Gran Recogida es una cita esencial para el BAN, que reparte mensualmente unos 222.000 kilos de alimentos entre más de 8.150 familias, lo que equivale a unas 22.000 personas en toda Navarra. Aun así, la presidenta advierte de que “no es suficiente”, ya que en cada edición apenas se alcanzan los 300.000 kilos entre las dos campañas anuales. Los productos más necesarios son aceite, leche, legumbres, pasta, arroz y conservas de pescado, carne o verdura.

Villar ha explicado que la entidad se sostiene también gracias a las donaciones económicas, que permiten adquirir productos frescos o perecederos según las necesidades del momento. En este sentido, ha destacado la importancia de la solidaridad navarra: “Sin la ayuda de tantas personas y empresas, no podríamos llegar a todos”.

Sobre la reciente mudanza a la nueva sede, la presidenta ha reconocido que aún están adaptándose, aunque agradece las numerosas colaboraciones en especie, transportes, trabajos de albañilería o asesoramiento técnico, que han reducido considerablemente los costes. El nuevo alquiler asciende a 6.500 euros mensuales más IVA.

Finalmente, Villar ha querido lanzar un mensaje de esperanza: “La solidaridad en Navarra sigue muy viva. Cada persona que colabora hace posible que miles de familias puedan tener una alimentación digna”.