El Ayuntamiento de Pamplona da marcha atrás y permitirá el tránsito en un sentido en la carretera de la Universidad de Navarra

La carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra se va a convertir en una ciclocalle de sentido único, donde se circulará a un máximo de 30 kilómetros por hora desde Azpilagaña hacia la avenida de Aróstegui. Esta modificación tiene por objetivo mejorar la fluidez del tráfico y disminuir la siniestralidad en la zona, además de favorecer el servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC) y la recogida de residuos. El ámbito de actuación se amplía, frente a las opciones que limitaban la intervención entre las rotondas de la calle Esquíroz y la prolongación de Fuente del Hierro, para resolver el problema de la peligrosidad en su conjunto y calmar el tráfico en un vial que no soporta el volumen de tráfico actual. La velocidad se limitará mediante la colocación de elementos reductores de velocidad y la circulación ciclista se realizará, en principio, en el mismo sentido de la vía.

De Azpilagaña a Venta Andrés

El sentido de tráfico será desde Azpilagaña hasta la Venta Andrés, ya que así se descongestiona la rotonda de Azpilagaña, el TUC accede con prioridad a la rotonda en sentido entrada (que es la que más problemas presenta en horas punta), se facilita la recogida de residuos en la universidad y las instalaciones de UNAV mantienen accesos a todos los servicios, con reducción del tráfico interno en la zona. El sentido de circulación desde la avenida de Aróstegui hacia Azpilagaña se ha descartado, por la sobrecarga que produciría en la avenida de Navarra en su intersección con Pío XII. Además, daría lugar a retenciones en intersección de la carretera de la universidad y la ronda de Azpilagaña en la rotonda de Miguel Astráin, donde se mantendrían cuatro accesos y salidas con un solo carril de giro. Y el transporte urbano mantendría dificultades en la confluencia con Fuente del Hierro, que generan retrasos en horas punta.

Descarta el cierre

Las medidas propuestas por el Grupo Técnico de Movilidad y Policía Municipal sustituyen el cierre total de la carretera, planteado inicialmente en el mes de agosto, tras analizar las múltiples alternativas posibles en el área para reducir el tráfico y la velocidad en la vía, en línea con la preocupación trasladada por los municipios colindantes con Pamplona. Las opciones con la carretera cerrada no suponen una mejora significativa en los tiempos de los desplazamientos. En un principio, se había planteado el cierre total de la carretera, en el tramo comprendido entre las rotondas con la calle Esquíroz y la prolongación de Fuente del Hierro, mediante elementos tipo new jersey y la correspondiente señalización. La zona se iba a transformar en Zona de Acceso Controlado (ZAC), con tráfico restringido a vehículos autorizados: emergencias, servicios, proveedores o personas con movilidad reducida. Los accesos se controlarían a través de cámaras de seguridad instaladas por el Ayuntamiento de Pamplona, propietario de la vía.

Zizur critica la falta de diálogo

El alcalde de Zizur Mayor, Jon Gondán, ha mostrado su "preocupación y malestar" y ha criticado la "falta de diálogo" en la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Pamplona de modificar el tráfico en la carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra. Gondán ha afeado que "no ha habido ninguna reunión previa" con el equipo de gobierno pamplonés, "pese a tratarse de una vía fundamental para la movilidad de cientos de personas que cada día se desplazan entre Zizur Mayor, Pamplona y otras localidades del entorno". Ha lamentado que el Ayuntamiento de Pamplona "tome decisiones importantes sin llamarnos a los municipios afectados a una reunión donde poder valorar posibles alternativas", como "la de un sentido de circulación de la Avenida Aróstegui hacia Azpilagaña y no al revés, como ha decidido el consistorio pamplonés, incrementando el tráfico y los atascos en el nudo de Etxabakoitz a la altura de la conocida Venta Andrés".