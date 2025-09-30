El Ayuntamiento de Pamplona convocará un nuevo concurso para definir el futuro del Monumento a los Caídos

El Ayuntamiento de Pamplona, tras consultar con el Colegio de Arquitectos, convocará un nuevo concurso de proyectos para definir el futuro del Monumento a los Caídos. La Gerencia de Urbanismo prepara ya las bases para un inminente concurso de proyectos para definir el diseño futuro del Monumento a los Caídos una vez se apruebe definitivamente la modificación del Catálogo del Plan Municipal y se conozca el informe del comité de expertos. Esta decisión, que implica el cierre definitivo del concurso de ideas convocado en 2018, ha sido tomada tras escuchar al Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVNA).

Nuevo procedimiento

El consistorio pamplonés apuesta por un nuevo procedimiento abierto al que se pudiera concurrir libremente con proyectos específicos según los nuevos parámetros fijados tanto por el Ayuntamiento de Pamplona como por el Gobierno de Navarra. Esto, de facto, implica poder actuar sobre partes determinadas del monumento, eliminar las inscripciones y lápidas franquistas, y poder planificar y defender soluciones para el perfil externo del edificio. Tras esta decisión, Gerencia de Urbanismo trabaja ya en las bases del nuevo concurso que, al igual que el anterior, tendrá carácter internacional, que contrastará con el Colegio de Arquitectos Vasconavarro.

Bases a final de año

Está previsto que estas bases estén listas antes de final de año y que el concurso pueda resolverse a lo largo de la primera mitad de 2026. Esa misma previsión habla de que el pliego del concurso deberá tener también en cuenta las recomendaciones del grupo de expertos que está reflexionando sobre el contenido del futuro centro de la memoria. La idea central: lograr la transformación integral de un monumento ideado como exaltación al ideario franquista para convertirlo en un centro de memoria y contra el fascismo.

El nuevo concurso contará con una primera fase abierta de concurso de ideas en la que un jurado técnico seleccionará de 3 a 5 propuestas, una segunda fase de participación ciudadana y finalmente un procedimiento negociado que dará lugar a la contratación de la redacción del proyecto que definirá la remodelación del edificio y de su entorno.

Informe Príncipe Viana

La dirección general de Cultura – Institución Príncipe de Viana ha informado favorablemente sobre la modificación puntual del Plan Municipal de Pamplona, en cuanto a la modificación de la protección de la ficha del Catálogo del Monumento a los Caídos, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 5 de junio de 2025. Esta modificación se realiza en aplicación de los artículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado por el Decreto Foral Legislativo 1/2017, y del artículo 32 de la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra. La modificación plantea la reducción del grado de protección del cuerpo central del edificio, de grado 2 a grado 3, y la supresión de la protección de las arquerías laterales, la cripta y otras partes en la planta sótano. El objetivo es permitir una intervención contundente en el inmueble que conduzca hacia su transformación simbólica y funcional.

Informe Comité de Expertos

El próximo hito en el proceso en torno a los Caídos se dará el 16 de octubre, con la presentación del trabajo del comité internacional de expertos que desde mayo está definiendo los contenidos del futuro centro memorialístico. El hilo conductor de este trabajo se centra no en el relato en torno a las víctimas del régimen franquista, sino en torno a los victimarios: quienes idearon, sostuvieron y propiciaron ese régimen y sus prácticas. Ese comité está formado por 14 especialistas de reconocido prestigio, de países como Chile, Argentina o Austria, entre otros. Forman parte del comité el doctor en Historia y director del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón Aguas; el doctor en Historia, investigador y docente César Layana Ilundain, jefe de la sección de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria; el doctor en Historia y profesor Fernando Mendiola Gonzalo, director del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra de la UPNA, y el doctor en Historia y docente Emilio Majuelo Gil.