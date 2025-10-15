Ayuntamiento y Mancomunidad invitan a los municipios de la Comarca de Pamplona a una reunión sobre el futuro del sistema de alquiler de bicicleta eléctrica

El Ayuntamiento y la Mancomunidad ha remitido una carta a los municipios de la Comarca de Pamplona para invitarles a una reunión en la que se tratará el tema de la expansión del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas. Se quiere conocer el interés de las localidades para implantar el sistema que actualmente funciona en Pamplona. El encuentro está previsto para el viernes 24 de octubre, a las 13 horas, en el propio Ayuntamiento de Pamplona. En base al interés que puedan trasladar los municipios y tras analizar el impacto económico de la ampliación del servicio en cada localidad, se prevén celebrar más reuniones en próximos meses.

Continuidad del servicio

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Pamplona y la empresa Ride On, gestora del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, cerraron un acuerdo para garantizar su continuidad y su estabilidad financiera. El Ayuntamiento de Pamplona ha liquidado ya la concesión del servicio, aunque Ride On continúa prestándolo, por razones de interés público, hasta que lo asuma el Consistorio mediante gestión directa o indirecta. Además, el Ayuntamiento de Pamplona ha comprado el stock y los derechos de instalación y comercialización de 40 bases y 400 bicicletas para poder ampliar el servicio a futuro.