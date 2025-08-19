La Asociación Navarra de Autismo busca voluntarios para su Escuela de Verano

La Asociación Navarra de Autismo busca voluntarios para que colaboren en la recta final de su Escuela de Verano de Pamplona, que finaliza el 29 de agosto.

En la escuela se realiza intervención terapéutica dirigida a niños y niñas con Trastorno del Espectro del Autismo. Amaya Áriz, Presidenta de la Asociación Navarra de Autismo, explica en esta entrevista con Milagros Vidondo que la labor de los voluntarios es clave para que los campamentos se desarrollen y cada niño o niña con autismo tenga un monitor designado que le guíe en las actividades. Los requisitos son mínimos y el más importante es tener ganas de ayudar a los demás.