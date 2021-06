La asociación My Achik y el sueño de las niñas de Guatemala: estudiar

Hoy en Onda Cero hemos conocido la asociación My Achik (“mi sueño”, my en inglés y achik en Kaqchikel, lengua maya de Guatemala). Se trata de una asociación, creada recientemente, que nace de la ilusión de cuatro jóvenes por ayudar a las niñas de Guatemala a cumplir su sueño, que no es otro que "estudiar". Son Naiara Urra, Miriam Irigoyen, Beatriz Díaz y Estela Guembe.

El proyecto nació de la experiencia como cooperante de una de ellas, Naiara Urra, diseñadora gráfica y fotógrafa, que ha visitado en dos ocasiones el país centroamericano. Allí colaboró con la ong Fundap que trabaja en diferentes ámbitos, entre ellos, el educativo, con el programa "Becas para la niña" que pretende evitar el abandono escolar femenino, un problema que contribuye a que las mujeres vivan en una situación de mayor desigualdad.

Naiara Urra y Beatriz Díaz con Marisa Lacabe | Onda Cero Navarra

My Achik quiere por un lado, obtener fondos para colaborar con ese programa, y por otro, sensibilizar aquí sobre la situación que viven allí las niñas y las mujeres. Para conseguir estos objetivos cuentan con una exposición fotográfica, con imágenes tomadas por Naiara en Guatemala, que se presentó por primera vez a mediados de mayo en Berbinzana, la localidad de la que provienen las cuatro jóvenes, y que llega mañana a la Casa de Cultura de Zizur Mayor donde permanecerá hasta el 20 de junio.