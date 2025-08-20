Asier Purroy: "Ver y disfrutar de 53 años de torneo y 80 de trinquete es todo un orgullo"

El Club Tenis Pamplona acoge desde hoy hasta el 30 de agosto la 53ª edición del Torneo del Jamón, una de las citas clásicas del verano en la capital navarra. Antes se ha disputado una fase clasificatoria con jugadores del club y preseleccionados para el Mundial Sub-23 de Argentina, con el objetivo de dar protagonismo a las nuevas generaciones.

En el trinquete competirán 36 pelotaris en dos modalidades:paleta cuero masculina, con 24 jugadores, y paleta goma femenina, con 12 participantes, tal y como ha explicado en Más de Uno Pamplona el coordinador del torneo, Asier Purroy.

En el cuadro masculino participarán 24 jugadores, con gran presencia de deportistas del club, como los veteranos Miki Lascoiti, Daniel Ramos, Mitxel Fernández, Carlos Beunza o Xabi Menéndez, acompañados por jóvenes como Iñaki Moriones, Javier Ubanell, Javier Insausti y Julio Moral. Desde el exterior llegarán los franceses Denis Larretche y Valentin Cambos, campeones en 2024, así como los uruguayos Manuel Pelúa y Braian Ramírez.

El campeonato comenzará hoy a las 21:00 horas con los primeros partidos masculinos: Larretche y Cambos contra Diego Urdánoz y Kevin Pérez, y posteriormente Moriones y Ubanell frente a Juan Induráin e Ignacio Pérez Galbete. El primer encuentro femenino se celebrará el viernes a las 20:00 horas, con Sarasibar y Goyenetche ante Purroy y Salaberry.

Los cuartos de final masculinos se jugarán los días 26 y 27, las semifinales femeninas el 28 y 29, y las semifinales masculinas el 29. Las finales se disputarán el sábado 30 de agosto a partir de las 19:30 horas, seguidas de la entrega de premios. Se concederán los galardones “Fernando Casado” al mejor jugador y jugadora, y el premio “Javier Hernández a los Valores del Deporte”.

Un año más, todos los partidos se podrán seguir en directo a través de Facebook y del canal de YouTube YoPelotari.