Arturo Fernández: "El éxito del festival son los artistas y la sociedad navarra"

En Más de Uno Pamplona nos hemos subido a “El Cajón” del Flamenco On Fire 2025 por primera vez. Su director, Arturo Fernández, ha pasado por nuestros micrófonos para avanzarnos algunos de los contenidos más destacados de esta cita que a lo largo de estos años se ha ido consolidando como uno de los festivales flamencos más importantes del norte de España. Esta duodécima edición de Flamenco On Fire arrancará hoy en Viana, seguirá en Tudela mañana para finalizar en Pamplona del 26 al 31 de agosto, con 13 escenarios que incluyen balcones y calles, 36 actuaciones y variedad de propuestas.

El cartel conceptual del festival de 2025 rinde homenaje a la pelota vasca, una tradición profundamente arraigada en Navarra. La imagen representa un frontón con la línea del 4 modificada por un 12, en alusión al compás flamenco de doce tiempos y al número de ediciones que cumple el festival.

La programación contará con figuras consagradas y artistas emergentes del panorama flamenco, manteniendo su objetivo de mostrar la diversidad estética de este arte universal,con nombres como Tomatito, Pepe Habichuela, Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, José Valencia, Esperanza Fernández, Lela Soto, María Terremoto, Los Planetas, Duquende, Yerai Cortés, La Macanita, Queralt Lahoz, Antonio Canales, Miguel Vargas, Montse Cortés, Ismael de la Rosa “El Bola” o los hermanos José y Fernando Canela.

En esta edición también se rendirá homenaje a la periodista Loretxo Iñarrea, colaboradora habitual del festival, que ha fallecido este año.