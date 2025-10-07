Antonio Espinosa de los Monteros comparte su experiencia empresarial en AIN

El miércoles 8 de octubre a partir de las 16.30 horas los equipos directivos de las empresas asociadas a AIN podrán inspirarse con Antonio Espinosa de los Monteros, premio Princesa de Girona, por poner en el epicentro del negocio el impacto en la sociedad. ¿De qué manera? Antonio Espinosa de los Monteros es un emprendedor que, entre otras empresas, ha cofundado Auara, empresa social que embotella agua mineral en un envase 100% reciclado y reciclable. Con esta firma ha sido capaz de llevar agua potable a más de130.000 personas de 23 países.

Ahora mismo se encuentra en plena vorágine con su nuevo proyecto, Liux, un coche ultraligero fabricado principalmente con materiales vegetales, como la fibra de carbono y la resina. De ambas empresas hablará a los asistentes a la charla organizada por la Asociación de la Industria Navarra.

AIN, la Asociación de la Industria Navarra, acompaña desde hace más de cinco décadas al tejido industrial de nuestra Comunidad y, en el camino, ha aprendido la importancia de la colaboración, la necesidad de la innovación y la excelencia. Sin embargo, aunque todo cambie, su mayor valor siguen siendo las personas, que hacen posible este compromiso cada día.

AIN es una asociación privada que, a través de su conocimiento especializado en gestión y tecnología, fomenta la colaboración y la mejora de la posición competitiva de la industria y el entorno, para ser el referente en el desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas industriales navarras.