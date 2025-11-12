"Un año marcado en Rojo", el almanaque de José Mari Jaurrieta para la Historia de Osasuna

José Mari Jaurrieta es un ingeniero con alma de periodista. Y apasionado de Osasuna. "Más de Osasuna que del fútbol", matiza. Le gusta leer, le encanta aprender cosas nuevas saber lo que rodea a su club, y se decidió a escribir un libro que recogiera, a través de sucesos ocurridos en una fecha concreta, buena parte de la historia rojilla.

Cada día del año tiene una historia, y en torno a ella "Jau" va contando temas y cómo se han sucedido en el club con el paso de los años: desplazamientos de aficionados, alineaciones curiosas, concursos y sorteos o el posicionamiento de Osasuna ante las huelgas generales, por ejemplo. De 1 de enero a 31 de diciembre el lector descubrirá anécdotas, hechos y vicisitudes que han ido creando los 105 años de Historia de Osasuna. El autor tiene claro qué ha aprendido sobre Osasuna escribiendo el libro: "Que siempre ha estado sobre el alambre. En 1936 ya tenía deuda, Ezcurra intentó una dación en pago en los 80, y hubo épocas en las que no se pagaba cuota de entrada por las necesidades económicas de la entidad". Eso y que, tal como se suele afirmar, el club sí es un elemento vertebrador de Navarra "desde Cortes hasta Bera".

El libro, editado por Ediciones Eunate y con diseño e ilustraciones de Beatriz Menéndez, ha contado con la colaboración del Club Atlético Osasuna y Diario de Noticias. Tiene 384 páginas y ya está a la venta a un precio de 29€.