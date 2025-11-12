Osasuna

"Un año marcado en Rojo", el almanaque de José Mari Jaurrieta para la Historia de Osasuna

Nuestro colaborador de Radioestadio Navarra se estrena como autor en solitario de un libro sobre Osasuna

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

José Mari Jaurrieta es un ingeniero con alma de periodista. Y apasionado de Osasuna. "Más de Osasuna que del fútbol", matiza. Le gusta leer, le encanta aprender cosas nuevas saber lo que rodea a su club, y se decidió a escribir un libro que recogiera, a través de sucesos ocurridos en una fecha concreta, buena parte de la historia rojilla.

Cada día del año tiene una historia, y en torno a ella "Jau" va contando temas y cómo se han sucedido en el club con el paso de los años: desplazamientos de aficionados, alineaciones curiosas, concursos y sorteos o el posicionamiento de Osasuna ante las huelgas generales, por ejemplo. De 1 de enero a 31 de diciembre el lector descubrirá anécdotas, hechos y vicisitudes que han ido creando los 105 años de Historia de Osasuna. El autor tiene claro qué ha aprendido sobre Osasuna escribiendo el libro: "Que siempre ha estado sobre el alambre. En 1936 ya tenía deuda, Ezcurra intentó una dación en pago en los 80, y hubo épocas en las que no se pagaba cuota de entrada por las necesidades económicas de la entidad". Eso y que, tal como se suele afirmar, el club sí es un elemento vertebrador de Navarra "desde Cortes hasta Bera".

El libro, editado por Ediciones Eunate y con diseño e ilustraciones de Beatriz Menéndez, ha contado con la colaboración del Club Atlético Osasuna y Diario de Noticias. Tiene 384 páginas y ya está a la venta a un precio de 29€.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer