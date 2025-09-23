Andrea López, árbitra: "El objetivo es llegar a la Liga Iberdrola"

El pasado 23 de septiembre hubo un partido para la Historia del fútbol navarro. Por primera vez un trío arbitral íntegramente femenino dirigía un encuentro de 3ª RFEF Masculina. Fue un Peña Sport - Pamplona y Andrea López, Jackeline Velásquez y Silvia Hasenburg formaron el trío arbitral.

Andrea López lleva 9 años en el arbitraje y ya dirige desde hace dos encuentros de 3ª RFEF Masculina y 1ª RFEF Femenina, la categoría en la que milita Osasuna Femenino. No oculta en esta entrevista que su objetivo es "llegar a la máxima categoría" y sabe que para eso necesita hacer una buena temporada. Anima a las chicas que se unan al grupo cada vez mayor de féminas que forman parte del Comité Navarro de Árbitros y asegura que disfruta del arbitraje: "Si te entra el gusanillo esto te engancha".