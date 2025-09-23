Fútbol

Andrea López, árbitra: "El objetivo es llegar a la Liga Iberdrola"

Andrea López arbitra en 3ª RFEF Masculina y 1ª RFEF Femenina.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

El pasado 23 de septiembre hubo un partido para la Historia del fútbol navarro. Por primera vez un trío arbitral íntegramente femenino dirigía un encuentro de 3ª RFEF Masculina. Fue un Peña Sport - Pamplona y Andrea López, Jackeline Velásquez y Silvia Hasenburg formaron el trío arbitral.

Andrea López lleva 9 años en el arbitraje y ya dirige desde hace dos encuentros de 3ª RFEF Masculina y 1ª RFEF Femenina, la categoría en la que milita Osasuna Femenino. No oculta en esta entrevista que su objetivo es "llegar a la máxima categoría" y sabe que para eso necesita hacer una buena temporada. Anima a las chicas que se unan al grupo cada vez mayor de féminas que forman parte del Comité Navarro de Árbitros y asegura que disfruta del arbitraje: "Si te entra el gusanillo esto te engancha".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer