Análisis de Osasuna y sus rivales: así está La Liga

La tertulia del viernes en Radioestadio Navarra con Diego Alonso "Elandante", Álvaro Burusco (el mítico Burus) y Javier Saralegui analiza el partido amistoso de Osasuna contra la Real Sociedad, que fue a puerta cerrada pero con los clubes informando de onces titulares, cambios goles y ocasiones, con resúmenes con imágenes y valoraciones de los técnicos.

También se habla de cómo ha empezado la liga Osasuna y de cómo van los equipos de La Liga, con Mallorca o Real Sociedad como sorpresas negativas y Sevilla y Elche como positivas. Los contertulios desgranan plantillas, fichajes, dinámicas y entrenadores, con el sorprendente cambio de técnico en el Oviedo incluido.

Termina la tertulia dando la fecha y hora de los partidos de Copa del Rey que jugarán los tres equipos navarros en competición y valorando sus encuentros: Osasuna visitará al Sant Jordi, la Mutilvera recibirá al Real Zaragoza y el Valle de Egüés jugará en Sarriguren contra el Andorra.