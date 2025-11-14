Análisis de Osasuna Promesas: ¿quién puede subir al primer equipo?

Alessio Lisci ha contado en alguno de los entrenamientos de esta semana con apenas diez jugadores con licencia profesional. Las numerosas bajas por lesión que se han ido acumulando durante estos días más la convocatoria de los internacionales con sus respectivas selecciones deja numerosos huecos en las sesiones preparatorias y en los partidos, especialmente en el puesto de lateral derecho tras la baja de Jon Moncayola, que circunstancialmente estaba ocupando esa demarcación por las lesiones de Rosier e Iker Benito.

Diego Alonso "Elandante", Álvaro Burusco (el mítico Burus) y Javier Saralegui analizan en Radioestadio Navarra la composición de la plantilla de Osasuna Promesas. ¿Hay muchos fichajes este año para complementar la plantilla? ¿Cuál es el perfil de canterano que integra el Promesas? ¿Se ha echado mano del Subiza para dar oportunidades a los jóvenes? ¿Cuánto de importante es la categoría en la que milite el filial rojillo? Entre los tres desgranan al equipo filial y responden a estas preguntas.