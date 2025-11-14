Osasuna

Análisis de Osasuna Promesas: ¿quién puede subir al primer equipo?

Las numerosas bajas en Osasuna abren la posibilidad de debutar a los canteranos

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Alessio Lisci ha contado en alguno de los entrenamientos de esta semana con apenas diez jugadores con licencia profesional. Las numerosas bajas por lesión que se han ido acumulando durante estos días más la convocatoria de los internacionales con sus respectivas selecciones deja numerosos huecos en las sesiones preparatorias y en los partidos, especialmente en el puesto de lateral derecho tras la baja de Jon Moncayola, que circunstancialmente estaba ocupando esa demarcación por las lesiones de Rosier e Iker Benito.

Diego Alonso "Elandante", Álvaro Burusco (el mítico Burus) y Javier Saralegui analizan en Radioestadio Navarra la composición de la plantilla de Osasuna Promesas. ¿Hay muchos fichajes este año para complementar la plantilla? ¿Cuál es el perfil de canterano que integra el Promesas? ¿Se ha echado mano del Subiza para dar oportunidades a los jóvenes? ¿Cuánto de importante es la categoría en la que milite el filial rojillo? Entre los tres desgranan al equipo filial y responden a estas preguntas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer