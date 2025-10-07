Álvaro Garrido: "Estos partidos son incómodos para los equipos de elite, lo disputaremos"

Lo que da de comer a la Mutilvera es la liga, y el fin de semana que viene recibe al Náxara, que está en descenso al igual que los del Valle de Aranguren pero con dos puntos menos. Sólo se han jugado cinco jornadas y no se sabe dónde van a estar los equipos al final de liga, recuerda el entrenador de la Mutilvera Álvaro Garrido, pero su equipo no ha empezado la liga mal y quiere sumar el sábado en casa a partir de las cuatro y media de la tarde tres nuevos puntos.

También se jugará en casa la eliminatoria a partido único de primera ronda de la Copa del Rey entre "la Mutil" y el Real Zaragoza. Uno de los mejores rivales que podía haber tocado en el sorteo. "Hemos tenido mucha suerte", reconoce Garrido. De los siete equipos de Segunda RFEF cinco se enfrentaban a Primeras RFEF, lo que dejaba solo dos opciones para recibir a un Segunda. Y además es un histórico.

Eso sí, pasando un año más apuros en la Segunda División: "Obviamente hablamos de niveles que nos quedan a nosotros a años luz pero al final este tipo de partidos suele ser muy incómodos para los equipos de la elite, y más para un equipo que está muy necesitado en liga, que igual lo último que quiere es ir a jugar contra un 2ª RFEF y fuera de casa. Disputaremos el partido, sabemos que prácticamente tiene que ser un milagro, pero tenemos que valorar que con la temporada que hicimos el año pasado nos ganamos entrar en el sorteo", explica Álvaro Garrido.

La enorme masa social del Real Zaragoza más la expectación que ha generado el resultado del sorteo en Mutilva puede llevar al club a pensar en la posibilidad de solicitar al Club Atlético Osasuna el estadio del Sadar para la disputa del encuentro, pero si es en Mutilnova el equipo se sentirá igualmente a gusto para afrontar un nuevo partido histórico en la última semana de octubre.