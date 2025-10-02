Alfonso Zabalza: "Hay canteranos que han vuelto por el proyecto que ven"

Hace ya nueve años que el Club Baloncesto Valle de Egüés se propuso subir de categoría para tener un equipo navarro lo más arriba posible compitiendo. Por el camino nació el proyecto estructurado del baloncesto navarro. Al igual que se había hecho en otros deportes, el Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física reorganizó y estructuró a los clubes navarros en torno a uno de ellos, Valle de Egüés, que haría de cúspide de una pirámide de equipos que colaboran entre ellos para que haya un conjunto en categorías nacionales.
Por el camino hubo descensos pero también ascensos consecutivos hasta llegar el pasado mes de junio a 2ª FEB, la antigua LEB Plata. Así, el baloncesto navarro recuperaba una categoría menos de la que tuvo con Basket Navarra. Ahora Alfonso Zabalza, Presidente del Club Deportivo Valle de Egüés, explica en Radioestadio Navarra el proyecto deportivo, con varias premisas fundamentales entre las que está tener el mayor número de navarros posible en el primer equipo.
Otra de ellas, que el equipo en la elite sirva de inspiración y motivación para los jóvenes practicantes de baloncesto, ya se está cumpliendo. Zabalza desvela que varios canteranos menores de edad que habían salido de Navarra para continuar su progreso han regresado viendo que el proyecto de Castillo de Gorraiz Valle de Egüés está creciendo y dando pasos hacia delante.
La importancia del patrocinio, el apoyo de la masa social, el nuevo polideportivo de Sarriguren y el objetivo de permanencia y crecimiento sostenido para los próximos años son temas que salen a relucir en esta entrevista con el Presidente del Club en Radioestadio Navarra.