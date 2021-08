Alfonso Ramírez: "Aunque no tengas muchos conocidos podrás ser socio compromisario de Osasuna"

Uno de los miembros de la comisión que ha trabajado los nuevos estatutos es Alfonso Ramírez, ex directivo y persona muy considerada por directiva, socios y aficionados. En Onda Cero ha explicado por qué se ha elegido el sorteo entre apuntados como mejor sistema para la elección de los socios compromisarios.

Si sale adelante la propuesta el club pagará los costes del aval que tengan que depositar las futuras candidaturas a la presidencia que no salgan elegidas. Con esto se ahorra unos costes que en la actualidad desaniman a varios interesados en formar parte activa del club. Se corrigen además las redacciones defectuosas y los artículos cuyo contenido no debe figurar en unos estatutos sino por ejemplo en reglamentos internos. Se potencian los poderes de Junta Electoral, Comisión de Control y Defensor del Socio para evitar ir a los tribunales si una directiva no cumple con sus obligaciones.