Alberto Pérez: "Los médicos no quieren venir a Navarra, las condiciones laborales y retributivas no interesan"

Los médicos en Navarra se sienten maltratados por el Gobierno, sin importar su color, ya que creen que "la situación actual se viene gestando desde hace más de 20 años". El secretario general del Sindicato Médico de Navarra, Alberto Pérez, alerta de que nuestra comunidad no es atractiva para los profesionales. "Los médicos no quieren venir a Navarra, las condiciones laborales y retributivas no interesan", lamenta.

Piden a la administración que defina de forma concreta cuáles son las condiciones laborales de los médicos, que se establezca cuándo cobran por hora en lugar de cuál es la media salarial.

Sindicato que además advierte del problema de la falta de médicos, ya que "en los próximos años habrá muchas jubilaciones". También ha censurado la "enorme temporalidad" existente hoy en día en el empleo público.