Aitor García Duo: "Todavía no sé por qué hemos descendido"

Aitor García Duo ha sido el capitán de Helvetia Anaitasuna esta temporada. Aún lo es, aunque la liga haya terminado y él vaya a jugar en Logroño el próximo curso. No se quita de la cabeza el descenso de categoría y aún está fastidiado y dolido tres días después de "la victoria más amarga". la que logró el equipo contra Cangas pero no evitó la pérdida de categoría. 14 años después Anaitasuna baja a División de Plata, y por primera vez en 30 años Navarra no tendrá un equipo en Asobal.

Sí que está algo más aliviado después de la cena de la plantilla del lunes, cuando entre todos analizaron el desempeño puesto en la pista y llegaron a la conclusión de que todo el mundo había dado el máximo en los partidos. Eso hace que en realidad sea difícil averiguar qué ha condenado a Anaita al descenso, más allá de lo obvio del número de empates o derrotas o los puntos insuficientes en la clasificación.

De hecho, incluso eso es motivo de mayor pena, por cuanto otros años bajan equipos con 6 y 8 puntos, mientras que esta vez ha habido 3 equipos con 20 puntos y otros 3 con 19, entre ellos un Helvetia Anaitasuna al que los golaverajes particulares han condenado. El capitán analiza en esta entrevista en Onda Deportiva la campaña realizada y el descenso, y muestra su plena confianza en la cantera tanto estos años en Asobal como en la próxima temporada en la categoría de plata que deberá afrontar Helvetia Anaitasuna.