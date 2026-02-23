AGV Autocar, vehículos autónomos que ayudan a las empresas

Lo primero con lo que se encontraban quienes acudieron el pasado mes de enero a Robotomía, evento de robótica organizado por la Asociación de la Industria Navarra, era con alguno de los robots móviles de la firma AGV Autocar. Seguro que en alguna ocasión han visto o disfrutado con algún robot camarero, han visto una barredora completamente autónoma, como las famosas rumbas usadas en los hogares o incluso carretillas que se desplazan por las fábricas sin conductor transportando pallets o cajas.

En La Brújula de la Economía de la mano de AIN, la Asociación de la Industria Navarra, el gerente de AGV Autocar, Diego Redín, nos acerca su empresa y el mundo de los vehículos y robots autónomos.