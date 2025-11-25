Acto de entrega de los XI Premios Solidarios Onda Cero Navarra

Los Premios Solidarios Onda Cero tienen como objetivo reconocer públicamente las iniciativas solidarias desarrolladas por personas, entidades sociales, empresas e instituciones de Navarra, tanto en la Comunidad Foral como en el exterior. Los galardones premian a las personas o entidades más destacadas a lo largo del año en cinco categorías: Discapacidad y Dependencia; Cohesión e Inclusión Social; Cooperación Internacional; Comunicación y Sensibilización, y Empresa y Responsabilidad Social. Se otorgará también una mención especial.

Onda Cero, que forma parte del grupo de comunicación Atresmedia, cuenta en esta iniciativa con la colaboración de Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, y el apoyo de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.

El acto, que contará con la actuación en directo del cantante Javier Erro, se podrá seguir en directo en la web y la app de Onda Cero.

Una estatuilla de un lazo, símbolo de la solidaridad

Las personas y entidades reconocidas por su labor social reciben como premio una estatuilla de un lazo metalizado, una figura que, en diversos colores, se ha convertido en un símbolo internacional de la solidaridad.

El jurado ha estado integrado por representantes de Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, así como del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Universidad Pública de Navarra y Onda Cero.