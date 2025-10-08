Abel Bretones: "El jugador es el primero que sabe si ha hecho un partido malo o bueno"

Abel Bretones llegó el año pasado a Osasuna del Oviedo sin haber debutado en Primera División y jugó 30 partidos de 38 posibles en la categoría, 27 de ellos como titular. "Yo creo que está muy bien para ser mi primer año. Fue de aprendizaje y muy positivo", dice. Y nota el progreso: "la experiencia se nota un montón. Aprendes a ser más listo, a chocar, a perfilarte... estoy muy contento por aprender estas cosas".

En Oviedo había tenido como entrenadores a Jon Pérez "Bolo" y Álvaro Cervera la primera temporada, y a Cervera y Luis Miguel Carrión en la segunda. Entrenadores de estilos distintos, con Carrión ya más parecido a Alessio Lisci, técnicos que estudian minuciosamente a sus equipos y a los rivales. Abel Bretones cuenta en esta entrevista las diferencias entre unos y otros y la libertad relativa que siguen teniendo los futbolistas sobre el terreno de juego: "Está claro que tienes que llevar al campo las ideas del míster pero tenemos bastante libertad, sí".

Los partidos se han convertido muchas veces en partidas de ajedrez donde un conjunto intenta anular las virtudes del otro. Abel lo ve así: "En el fútbol de hoy en día el entrenador tiene un montón de asistentes, y cada uno de ellos analizar al rival toda la semana ocho horas al día".

Le dolió su injusta expulsión en el Bernabéu: "Estaba muy bien, y que te expulsen así de manera injusta... la labor de los árbitros es muy difícil, nunca van a contentar a todos, pero... el otro día la asegunda amarilla a Mourinho en el Villarreal - Real Madrid fue todavía menos que lo mío. Por poner una mano un poco en el pecho una amarilla... pero bueno".

Le preguntamos sobre una reflexión sobre él que han compartido tanto Vicente Moreno como Alessio Lisci, esa que dice "cuando Bretones descubra el potencial que tiene...". Abel "se defiende" pero acepta la idea: "Piensas que estás dando lo máximo, pero si ellos que son los que me entrenan piensan eso, ellos saben más que yo". Abel desgrana también en esta entrevista su papel este año como carrilero y el pasado como lateral, con sus similitudes y sus diferencias. Reconoce que este año está más cubierto atrás por los compañeros y eso le anima a pensar en su vertiente ofensiva, más aún cuando inició su carrera como extremo. Y comenta el golazo contra el Getafe, claro.

Reconoce que el partido del 3 de noviembre contra el Oviedo va a ser muy especial: "Tengo muchas ganas, la verdad. Volver allí, jugar contra mis ex compañeros en el Tartiere... mi familia irá. Les daré prioridad con las entradas", ríe.