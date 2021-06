"Por 7 euros, me vacuno en Capbretón sin ningún problema"

Francia está asumiendo la vacunación de jóvenes de Euskadi y Navarra que en sus respectivas comunidades ven lejana la dosis.

Si bien el ritmo de vacunación en ambos territorios marcha según lo previsto, la proximidad del verano y sus vacaciones y la incertidumbre, sobre todo, de quienes tienen entre 18 y 30 años, ha hecho que escojan la opción de vacunarse en el extranjero.

Por ahora la zona de Iparralde / Aquitania está asumiendo la llegada de estos jóvenes que, de forma gratuita o por siete euros, reciben su dosis con inmediatez.

Más de 15 centros entre Capbretón y la frontera con Irun están recibiendo llamadas estos días de ciudadanos procedentes de España con la intención de ser vacunados.

En Onda Cero, Fernando (navarro de 30 años) nos cuenta su caso. "He leído en el periódico la posibilidad de vacunarse en Francia, he accedido al link que se mencionaba en la noticia y he visto que era así".

Con intención de informarse más el navarro, residente en Pamplona, ha llamado a tanto a Bayona como a Capbretón. "En el de Bayona me han dicho que mañana van a recibir unas directrices para ver cómo van a proceder con este tema y en el de Capbretón me han dicho que sin ningún problema".

Solo tiene que presentarse con su DNI y tener la pertinente prueba negativa (PCR o Antígenos) para cruzar la frontera, "según el mensaje del centro de vacunación no necesita nada más". "Te dicen la disponibilidad de cita tanto para la primera como para la segunda dosis", explica Fernando, "en los centros gratuitos de vacunación tienen menos disponibilidad, en los que constan como pago había disponibilidad casi total".

En este caso, Fernando no ha esperado a la vacunación del Servicio Navarra de Salud porque "su trabajo le obliga a desplazarse por la zona", es comercial, y como "este martes tenía que ir a Francia" lo ha aprovechado.